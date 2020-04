Von Tücken und Abgründen des Homeoffice

Zurück im Arbeitsalltag



Seit dieser Woche arbeite ich wieder auf der Redaktion, weil mein Kollege Rolf Hug zurzeit in den Ferien ist und zumindest jemand vor Ort sein muss. Das fühlt sich irgendwie merkwürdig an. Denn inzwischen war ich so lange im Homeoffice, dass dieses längstens zur Gewohnheit wurde. Trotzdem: So richtig wohl fühlte ich mich im verordneten «Knast» nicht.