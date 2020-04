«Die Schulsituation fällt meist einfach unter den Tisch»

Nach den Frühlingsferien wird der Unterricht noch für mindestens zwei Wochen in Form von Homeschooling fortgesetzt. Bei manchen Kindern ist Unterricht zuhause aber eine grössere Herausforderung als bei anderen. So beispielsweise im Durchgangszentrum Ober Halden in Hinteregg, wo abgewiesene Asylsuchende leben – darunter auch einige Schulkinder. Anfangs gab es im Zentrum weder Computer noch Wlan, und auch die Eltern können oft nicht weiterhelfen, weil sie die Sprache zu wenig verstehen.