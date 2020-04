Dem Solarabfallkübel geht vorerst das Licht aus

Haie sind wegen ihren Rasiermesserscharfen Zähne gefürchtet. Ganz zahnlos kommen aber die Ustermer Haie daher. In der Stadt muss das Säugetier nämlich als Namensgeber für Mülleimer herhalten. So stehen überall in Uster die silbernen Abfalleimer aus Edelstahl, die eine Schweizer Firma unter dem Namen «Abfallhai» verkauft. Bis vor kurzem stand neben der Landihalle ein ganz besonderes Exemplar – der sogenannte «Solar-Presshai».