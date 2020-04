Corona darf kein Vorwand sein

Abstand halten, keine Reisen, Social Distancing – die Empfehlungen des Bundesrates zum Umgang während der Corona-Krise haben viele getrennt lebende Eltern verunsichert. Dürfen Kinder noch jedes zweite Wochenende zum Vater oder die Hälfte der Woche bei der Mutter verbringen, obwohl diese mit der betagten Grossmutter zusammenwohnt? Was ist mit Kindern von Ärztinnen und Pflegefachleuten? Was ist, wenn ein Elternteil Krankheitssymptome hat und in Quarantäne ist?