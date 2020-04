Oberländer Linke wirken national statt lokal

Anders als zum Beispiel der Uschter Märt sind die Ustermer 1. Mai-Feierlichkeiten nicht unbedingt als regionales Publikumsmagnet bekannt. Gerade im Vergleich zu Zürich, wo am Tag der Arbeit in den letzten Jahren jeweils rund 15‘000 Leute auf die Strasse gingen, war die Festgemeinschaft in der drittgrössten Stadt des Kantons meist überschaubar. Nur selten nahmen mehr als 150 Personen am Umzug und den Festivitäten in der Landihalle teil.