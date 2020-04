In Seegräben musste eine Feuerstelle gelöscht werden

Die Feuerwehr Wetzikon-Seegräben musste am Freitag nach Seegräben ausrücken. Trotz Feuerverbot wurde am Strandbadweg eine Feuerstelle in der Nähe von einem Wald und dem Ried benutzt, welche von der Feuerwehr gelöscht werden musste.

«Wir machen nochmals auf das absolute Feuerverbot im Wald und in Waldesnähe aufmerksam», schreibt die Feuerwehr auf Facebook. «Denn wir bleiben momentan wegen Covid-19 lieber zu Hause als in den Einsatz gehen zu müssen.»