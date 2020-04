Illnau-Effretiker erhalten Komposterde von der Stadt

Der Frühlingsauftakt und der Lockdown haben viele dazu verleitet, ihren Garten auf Vordermann zu bringen. Als hochwertiger Humus gerne verwendet wird dabei Komposterde. Und diese erhalten Illnau-Effretiker Hobbygärtner auch dieses Jahr von der Stadt. Die städtischen Betriebe liefern anfallende Grünabfälle an Landwirte. Diese stellen daraus in sogenannten Feldrandkompostierungen Humus her. Ein Teil davon wird dann an die Bevölkerung verteilt. So auch diesen Samstag zwischen 9 und 14 Uhr in Illnau.