Velofahrer verletzt sich bei Zusammenstoss mit Auto

Ein 60-jähriger Mann war am Mittwochabend mit seinem Auto von Feldbach in Richtung Pfäffikon unterwegs. Als er in Rapperswil in die Gartenstrasse abbiegen wollte, musste er verkehrsbedingt abbremsen und kam auf dem Velostreifen zum Stehen, schreibt die Kantonspolizei in einer Mitteilung.

Ein 53-jähriger Velofahrer, der ebenfalls in Richtung Pfäffikon fuhr, bemerkte das Auto auf dem Velostreifen zu spät. Folglich kam es zur Kollision zwischen dem Auto und dem Velo. Der Velofahrer wurde mit unbestimmten Verletzungen von der Rettung ins Spital gefahren. Der Sachschaden am Auto beträgt rund 2000 Franken.