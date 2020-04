Masken, wirtschaftliche Schäden und Restaurants: Das sagte der Bundesrat in der Pressekonferenz zur Corona-Situation

Berset sagt, man peile auch in der Hotellerie, dem Tourismus und der Gastronomie Lockerungen an, die sich gesundheitspolitisch vertreten lassen. Vieles sei jedoch noch unsicher, und die Lockerungen seien mit einer grossen Verantwortung verbunden. «Wir öffnen so langsam wie nötig», sagt Berset. Man werde bis am 29. April die Schritte für den 11. Mai weiter diskutieren.