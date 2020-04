Airlines warten auf Hilfe – Kunden auf ihr Geld

«Die Fluggesellschaften stecken in einer kritischen Liquiditätskrise.» Das behauptet nicht irgendwer, sondern das schreibt die internationale Dachorganisation der Fluggesellschaften Iata in einem offenen Brief, den sie auf ihrer Internetplattform veröffentlicht hat. Der Brief richtet sich an Reiseagenturen. Die Agenturen müssen ihren Kunden Geld für Pauschalreisen zurückzahlen, die aufgrund der Corona-Krise ausgefallen sind. Natürlich verlangen die Reiseagenturen ihrerseits von den Airlines Geld für annullierte Flüge zurück.