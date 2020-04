Zell sagt Gemeindeversammlung vom Juni ab

Die Corona-Pandemie hat Auswirkungen auf die Agenda der Gemeinde Zell. Gemäss Jahresplanung wäre am Montag, 22. Juni, die Durchführung einer Gemeindeversammlung vorgesehen. Aufgrund der aktuell unsicheren Lage ist es nicht möglich, die Gemeindeversammlung ordnungsgemäss durchzuführen, schreibt die Gemeindeverwaltung in einer Mitteilung. Deshalb wird sie abgesagt. Die nächste Gemeindeversammlung ist am Montag, 21. September, geplant.