Wein im Tiefenrausch

Der erste Schluck ist für den «Capo» reserviert. Ein geheimnisvolles Lächeln. Robert Irsslinger, Winzer aus Wangen, lässt den Wein vorsichtig aus einem Schlauch träufeln, der in der moosbeschichteten Boje steckt. 144 Tage lang hat die Weinboje im See geschaukelt – das ist nicht spurlos an ihr vorbeigegangen. Der Wasserspiegel hat eine klare Linie auf dem hellen Stahl hinterlassen.