Verwirrte Taube sucht Zuflucht auf Pfäffiker Balkon

Die beiden Ringe an den Füssen der Taube deuten darauf hin, dass sie jemandem gehört und nicht etwa ein wildes Tier auf Futtersuche ist. Er habe zwar versucht, den Vogel an sich zu gewöhnen, damit er sie irgendwann einfangen kann. «Dann kann ich prüfen, was auf den Ringen steht. Bisher aber erfolglos», sagt Silvan Hess. Auch auf den Bildern, die er von der Taube aufgenommen hat, sei auf den Ringen nichts zu entziffern.

«Irgendwie wäre es auch schade, sie nicht mehr jeden Tag zu sehen.» Silvan Hess

Dass die Taube immer wieder von ihm flieht, deutet er grundsätzlich als gutes Zeichen. «Sie wirkt soweit gesund – und Dreck macht sie auch genug.» Zwar freue er sich über die Abwechslung, die ihm die Beobachtung der Taube biete. «Aber ich bin froh, bleibt es beim Kot von einem einzigen Exemplar.»

Von einem Taubenzüchter, der in der Nähe des Pfäffiker Quartiers Am Landsberg wohnt, hat Silvan Hess keine Kenntnis. «Normalerweise fliegen gar keine Tauben um unser Haus.» Trotzdem hofft er, den Besitzer der Taube zu finden, damit dieser sie fachgerecht einfangen und nach Hause bringen kann. «Sie wird bestimmt schon vermisst.» Und doch ist bei der Vorstellung, dass die Taube bald verschwinden könnte, etwas Wehmut dabei: «Irgendwie wäre es auch schade, sie nicht mehr jeden Tag zu sehen.»