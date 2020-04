Ustermer Gemeinderat fordert besseren Schutz für Sans-Papiers

Etwa 19‘000 Migrantinnen und Migranten ohne geregelten Aufenthaltstatus, sogenannte Sans-Papiers, leben gemäss einem aktuellen Bericht des Migrationsamts im Kanton Zürich. «Es ist davon auszugehen, dass nicht alle davon in der Stadt Zürich ansässig sind, sondern auch in den umliegenden Gemeinden und Städten wie Uster», sagt Gemeinderat Florin Schütz (SP). Er sei in Kontakt mit der Sans-Papier-Anlaufstelle Zürich (SPAZ) und habe deshalb Kenntnis von mehreren Dossiers aus Uster.

Kein Schutz durch Arbeitsverträge