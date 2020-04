Tösstaler Gemeinden greifen dem Kleingewerbe unter die Arme

In der Krise trifft es zuerst immer die Kleinen. Viele Selbständige und Kleinunternehmer kämpfen derzeit ums Überleben. Bund und Kanton haben Hilfspakete in Milliardenhöhe zur Verfügung gestellt.



1,5 Millionen Kredit



In der Zwischenzeit haben auch Gemeinden nachgezogen. Um das Kleingewerbe zu unterstützen, haben mehrere kommunale Behörden kurzfristig Kredite gewährt – so auch im Tösstal.