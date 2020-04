H2U-Livestream mit dem Blues-Folk-Duo Goldschatz

Wann wieder Konzerte mit Publikum stattfinden können, steht nach wie vor in den Sternen. Doch keine Livekonzerte bedeuten nicht zwingend keine Livemusik. Die «H2U Sessions», die vom «Verein Openair für Uster» organisiert werden, bringen den besten Sound nun einfach direkt zu Ihnen nach Hause.

Den Auftakt machte vor zwei Wochen Amy Montgomery als kurzfristiger Ersatz für Trú. Nun stehen am kommenden Freitag, 24. April, ab 20 Uhr Goldschatz auf der Bühne – oder eben vor der Kamera. Mit seinem verträumten Blues Folk liefert das Duo den perfekten Rahmen für einen gemütlichen Abend daheim.

Was ist schon ein Konzertabend ohne das passende Getränk dazu? Die H2U-Crew liefert in Uster und Umgebung das «H2U-Sessions»-Bier auf Vorbestellung direkt nach Hause und macht so das authentische Konzerterlebnis komplett.

Goldschatz, das sind der Schweizer Gitarrist und Sänger Timothy Jaromir und die kanadisch-schweizerische Sängerin Tine Rieder alias Rykka, welche die Schweiz 2016 am Eurovision Song Contest in Stockholm vertrat. Die beiden sind nicht nur musikalisch, sondern auch privat das perfekte Paar.

Im letzten Herbst veröffentlichten Goldschatz ihr aktuelles Album «Salt of the Sea». Entstanden sind die Songs in der Abgeschiedenheit der kanadischen Wälder. Mit ihren Gitarren und ihren charakteristischen Stimmen nehmen sie ihre Zuhörer mit zu ehrlichen und innigen Song-Momenten. Dabei erzählen sie Geschichten über turbulente Liebesbeziehungen und die Sehnsucht nach der Wildnis.

Auch künftig verwöhnen die Veranstalter des H2U Openairs, das im August unter anderem mit dem Auftritt von Patent Ochsner aufwarten wird, die Musikfans mit Livemusik per Stream. Bereits fest eingeplant sind die Auftritte von Adrian Tacchi und Phat8. Tacchi wird am 8. Mai bei den «H2U Sessions» zu Gast sein, Phat8 am 22. Mai.

Klicken Sie sich hier am Freitag, 24. April, ab 20 Uhr in den H2U-Livestream mit Goldschatz.