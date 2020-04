Gemeindeversammlung von Turbenthal findet erst im Herbst statt

Der Bundesrat hat am 20. März 2020 als Folge des Coronavirus ein Versammlungsverbot erlassen. Dieses gilt bis auf Weiteres. Das Verbot betrifft auch die Gemeindeversammlung vom 15. Juni in Turbenthal, wie der Gemeinderat in seinem jüngsten Verhandlungsbericht mitteilt.

Grund sei, dass die Vorbereitungsarbeiten, wie die Erstellung und der Druck der Weisung oder die Publikation des Versammlungstermins, in der ersten Hälfte Mai erfolgen würden. Zu diesem Zeitpunkt, schreibt der Gemeinderat, dürfte noch keine Klarheit herrschen, wann das Versammlungsverbot aufgehoben wird.



Kein nennenswertes Problem



In Anbetracht dieser Unsicherheiten sei es angezeigt, auf die Durchführung der Gemeindeversammlung zu verzichten und sie auf den Reservetermin vom 7. September zu verschieben. Wie dem Bericht zu entnehmen ist, führt dieser Entscheid im Hinblick auf die traktandierten Geschäfte zu keinen nennenswerten Problemen.