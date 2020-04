Feuerwehr rettet Hund aus Kanalisation

Die Woche startete für die Dürntner Feuerwehr speziell. Um 14.06 Uhr wurde sie von der Einsatzleitzentrale alarmiert und darüber informiert, dass sich an der Tammelstrasse in Dürnten ein Labrador in einem Abwasserrohr befinde und nicht mehr von alleine rauskomme.

«Vor Ort stellten wir fest, dass sich der Hund ungefähr 20 Meter in einer Röhre von zirka 50 Zentimeter Durchmesser befindet», sagt Ernst Romer von der Feuerwehr. Durch das Öffnen eines Schachtdeckels habe er zum Hund vordringen können und habe sofort gemerkt, dass der Hund Angst davor hatte, durch diesen mit 80 Zentimeter tieferen und mit Wasser gefüllten Abwasserschacht zurück ins Freie zu gelangen.

«Kurzerhand stieg ich ich diesen Schacht hinunter ins kalte Wasser, um den Hund über diese Vertiefung zu heben», sagt Romer über seinen Einsatz. Anschliessend sei der Hund selbstständig aus der Röhre gerannt, wo dieser bereits sehnlichst von seiner Besitzerin empfangen worden sei.