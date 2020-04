«Es herrscht grosse Unsicherheit und Angst»

Sandra Frauenfelder ist seit 2016 für die Standortförderung der Stadt Uster verantwortlich. Sie steht unter anderem in engem Kontakt zum Ustermer Gewerbeverband und dem Wirtschaftsforum. Ihre Aufgaben gliedern sich in drei Kernbereiche: Standortpflege, Standortmarketing und Standortentwicklung. Im Interview spricht sie über die aktuelle Situation und die Sorgen des lokalen Gewerbes. Zur politischen Auseinandersetzungen unter den Parteien und der Kritik am Stadtrat wollte sie keine Stellung nehmen.