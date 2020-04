«Das ist natürlich Stuss»

Herr Roth, haben Sie Angst vor dem Coronavirus?

Felix Roth: Keine Angst, aber Respekt. Ich bin interessiert an allem, was mit Wissenschaft zu tun hat und bringe als Lebensmittelmikrobiologe ein gewisses Fachwissen mit. Ich weiss deshalb, was man eigentlich alles machen müsste, um unter sterilen Bedingungen zu arbeiten – das ist viel. Ich wäre also ziemlich blöd, wenn ich keinen Respekt hätte.