Von Strukturen und verdächtigen Geräuschen

Autsch!



Zu Beginn der Corona-Krise konnte man überall Homeoffice-Tipps lesen. Es wurde empfohlen, eine Tagesstruktur einzuhalten, einen ruhigen Arbeitsplatz zu suchen, Pausen zu machen und sich zwischendurch zu bewegen.

Ich gebe zu: Ich habe die meisten dieser Tipps nicht aktiv umzusetzen versucht. Mein Arbeitstag hat sowieso eine Struktur, ich arbeite zu Bürozeiten. Nun halt einfach in meinem ruhigen Zimmer und nicht in der Redaktion. Also alles kein Problem.

Leider nicht ganz. Denn in der letzten Woche merkte ich immer mehr, dass ich zunehmend verspannt bin. Zuerst tat meine Schulter weh, dann mein Nacken. Ich wusste, woran das lag. Ich sitze zu viel und mache zu wenig Bewegungs-Pausen. Die Lösung: Dehnen unter Anleitung zu einem Youtube-Video.

Anstatt einer Tee-Pause gibt es nun Stretching-Pausen. Und nicht nur für die Muskeln sind die eine Wohltat. Auch mein Kopf freut sich darüber. (Bettina Schnider)