«Rock the Ring»- Tickets bleiben gültig

Die Arbeiten rund um die Ankündigung des Line-ups 2021 würden aber weiterhin auf Hochtouren laufen, schreiben die Veranstalter in einer Mitteilung. Sie wollen das Programm fürs nächste Jahr so bald wie möglich bekannt geben.

Bei Änderungen am Line-up können bereits gekaufte Tickets für das Rock the Ring 2020 bis Ende April des nächsten Jahres gegen ein Ticket am Wunschtag von Rock the Ring getauscht werden.