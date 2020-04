Coronavirus-Ticker: Regierungsrätin kritisiert langsamen Lockdown-Ausstieg

Patrick Mathys lässt verlauten, dass die Fallzahlen der Corona-Erkrankungen in der Schweiz, sowie in den Nachbarländern der Schweiz, abnehmen. Die Zahl der Corona- Neuinfektionen innerhalb eines Tages habe um 204 auf insgesamt 27'944 Fälle zugenommen. Auf der Intensivstation liegen zurzeit nur noch 260 Patienten. In Russland, Singapur und Japan hingegen nehmen die Zahlen rasant zu. Dies sei im weltweiten Zusammenhang bedenklich.

Erik Jakob, Leiter der Direktion für Standortförderung, informiert über die Tourismusbranche, die sehr stark von der Krise getroffen worden sei. In Teilbereichen wie der Gastronomie sei ein Einbruch von minus 80 Prozent verzeichnet worden. Das SECO vermutet einen Umsatzrückgang von 25 bis 35 Prozent, unter der Annahme, dass jetzt mit der Lockerung begonnen werden könne.

Weiter sagt Jakob, der Bund ermutige die Kantone, Anträge für Darlehen unbürokratisch zu gewähren und bei Bedarf zu verlängern. Das Seco prüft Massnahmen zur Stärkung des Tourismus für die Phase nach der Krise. Tourismus Schweiz habe einen Antrag auf Zusatzfinanzierung eingereicht. Dieser werde zurzeit geprüft.

Auf die Frage, was das BAG im Bezug auf die Flüchtlingscamps in Griechenland plane, sagt Patrick Mathys, das BAG habe nicht die Kompetenz diesbezüglich Massnahmen zu verordnen. Die Situation sei unklar. Es sei jedoch wahrscheinlich, dass es im Falle einer Einschleppung des Virus in diese Lager zu einer schnellen Verbreitung kommen würde.