Stadtrat schiebt Privatisierungplänen vorerst einen Riegel

Das Freibad im Sommer, die Eishalle im Winter. Das Sportzentrum Effretikon geniesst in der Region und darüber hinaus einen guten Ruf und zieht normalerweise reichlich Besucher an. Zu wenige jedoch, wenn es nach der Meinung der SVP geht. Seit einiger Zeit schon macht sich die Ortspartei für eine Umwandlung des Sportzentrums beispielsweise in eine Aktiengesellschaft stark. Von der Privatisierung erhofft sie sich einen Innovationsschub und eine bessere Auslastung.