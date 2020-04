«Es geht darum, die Freude an Spiel und Bewegung durch die Krise zu bringen»

Jakub Gorka kniet in der Badewanne und taucht seinen Oberkörper unter Wasser. «Schau dabei deine Hände gut an und zieh eine Riesenshow ab», sagt Jeannette Stangiers Stimme aus dem Off. Gorka macht mit den Händen Tanz-Bewegungen. «Gut gemacht», ertönt es weiter. Wie das geht, eine Stimme aus dem Off über ein Video legen, das habe sie sich in den letzten Wochen mühsam aneignen müssen, sagt Stagnier.