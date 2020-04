Uster-Batzen zum Dumping-Preis

In Uster machte sich in den vergangenen Wochen Kritik an der städtischen Corona-Politik zur Abfederung der wirtschaftlichen Folgen breit. Der Stadtrat hatte zwar am 7. April zusätzlich zu den Hilfspaketen von Bund und Kanton einen Rahmenkredit von 2,5 Millionen Franken gesprochen, doch der SVP genügte das nicht – sie bemängelte daraufhin in einem offenen Brief das Ausbleiben konkreter Massnahmen für das lokale Gewerbe und warf der Regierung Passivität vor.

Auch andere Parteien mischten sich mit offenen Briefen in die Corona-Politik des Stadtrats ein – so schlugen die Grünen eine möglichst rasche Wiedereröffnung der Ustermer Wochenmärkte vor.

Günstigere Lokalwährung

Nun gibt die Stadt erste konkrete Massnahmen bekannt. «Per 11. Mai, wenn alle Geschäfte wieder öffnen können, werden Uster-Batzen mit Rabatt ausgegeben», heisst es in einer Mitteilung. Wenn dereinst auch die Restaurants wieder öffnen dürfen, sollen weitere vergünstigte Uster-Batzen gekauft werden können. Der Ausschuss des Stadtrates habe für die lokale Währung, die Ustermer Gewerblern zugute kommt, einen Kredit von 100'000 Franken bewilligt.

Ausserdem soll der Freitagsmarkt in angepasster Form bereits ab nächster Woche wieder durchgeführt werden – in Form von Einzelständen rund ums Stadthaus. Als weitere Massnahmen würden städtische Unterhaltsarbeiten und Investitionen vorgezogen und allgemeine Beschaffungen nach den neuen Einkaufsrichtlinien veranlasst, welche lokale Anbieter berücksichtigen sollen. Schliesslich habe der Ausschuss des Stadtrats für Corona-Massnahmen die Frist für Anträge auf Notfallhilfe bis Ende April verlängert.

«kaum Härtefälle»

Im Ustermer Gewerbe seien bislang kaum Härtefälle bekannt, heisst es weiter in der Mitteilung. «Die Hilfspakete von Bund und Kanton greifen, und wo diese Lücken hinterlassen, konnte mit der städtischen Notfallhilfe bereits schnell reagiert werden.» Probleme würden den Betrieben vielmehr die unübersichtliche Lage der verschiedenen Hilfsangebote und Auflagen bereiten – hier werde die Standortförderin Orientierung schaffen.