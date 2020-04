Kanton lanciert Suche für Standort

Die Zahl der Schülerinnen und Schülern der Mittelschulen wird bis 2040 stark zunehmen. Das teilt der Regierungsrat des Kantons Zürich am Donnerstag in einem Schreiben mit. So gehen die Prognosen von einer Zunahme von rund 270 Schülern (plus 23 Prozent) in der Region Glattal, und einer Zunahme von 550 (plus 34 Prozent) in der Region Oberland aus. Um diesen zusätzlichen Bedarf an Schulräumen zu decken, hat der Regierungsrat eine Strategie für die verschiedenen Regionen festgelegt.