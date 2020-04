Gewerbler freuen sich über Lockerungen, Fällander trauern um ihren Kult-Politiker

Richard Hirt verstorben

In Fällanden war er eine Institution. Zwölf Jahre lang leitete Richard Hirt die Geschicke der Gemeinde. Das Gemeindepräsidium sei das schönste Politamt, das es in der Schweiz gibt, sagte er einmal in einem Interview. Ausserdem engagierte sich der CVP-Politiker auch jahrelang im Kantonsrat. Vor sechs Jahren zog er sich ganz aus der Politik zurück. Am 8. April ist Richard Hirt im Alter von 80 Jahren verstorben.