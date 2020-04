Bubiker Gemeinderat ordnet Sparmassnahmen an

Der coronabedingte Shutdown verschont in seinen Auswirkungen kaum eine Gemeinde. Auch Bubikon stehen düstere Zeiten bevor. Als Folge der Krise werde sie einen «massiven Einbruch» bei den Steuereinnahmen erleiden. Gleichzeitig komme es zu einem «erheblichen Anstieg» der Ausgaben, schreibt der Gemeinderat in einer Mitteilung. Er stehe sich in der Pflicht, auf diese ausserordentliche Situation zu reagieren.