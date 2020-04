Parteien machen Druck auf Ustermer Stadtrat

Die SVP-Fraktion ist nicht zufrieden damit, wie der Stadtrat das Ustermer Gewerbe in der Corona-Krise unterstützen will. Das bringt sie in einem offenen Brief zum Ausdruck: «Leider scheint der Stadtrat von Uster den Ernst der Lage noch nicht richtig erkannt zu haben», schreibt die Partei. Aus ihrer Sicht agiert die Stadtregierung zu langsam und zu wenig konkret.