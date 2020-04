Live-Ticker: Das sind die Lockerungspläne des Bundesrates

Auf die Frage, weshalb man in der Schweiz erst am 27. April einzelne Geschäfte wieder öffnen lasse, während diese in Deutschland oder Österreich bereits wieder offen seien, antwortet Berset, dass man das genau anschauen müsse. In Deutschland und Österreich könnten nur kleiner Läden mit einer gewissen Anzahl Quadratmetern ihre Türen öffnen. Man könne das nicht 1:1 mit den nun beschlossenen Lockerungsmassnahmen vergleichen, es gehe aber in die gleiche Richtung.