Geschäftsleute sehen das mit gemischten Gefühlen

Gartencenter sieht Licht am Ende des Tunnels

Erwin Meier-Honegger, Geschäftsführer des Garten-Center Meier in Dürnten, sieht der baldigen Wiedereröffnung zuversichtlich entgegen. Wenn auch mit einer gehörigen Portion Respekt. Meier sagt: «Es ist nicht so, dass wir einfach die Türen öffnen können und alles wieder so wird, wie vorher. Wir mussten quasi ein neues Geschäftsmodell implementieren.»