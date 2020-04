Festival-Chef: «Ich bin sehr enttäuscht»

Gross überraschen mag diese Meldung nicht mehr: Die Veranstalter des Rock the Ring haben die Konsequenzen aus der Coronakrise gezogen und das diesjährige Festival abgesagt. Wie sie in einer Mitteilung schreiben, haben sie sich angesichts der aktuellen Lage entschieden, das Festival auf den 17. bis 19. Juni 2021 zu verschieben.

Eine Verschiebung um nur wenige Monate sei keine Option, da die Risiken die Festivalbesucher, Mitarbeitende und Mitwirkende zu gross seien. Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit. Das Line-up dürfte sich aber ändern.

Zu wenig Zeit

Traurig sei er nicht, das sei das falsche Wort, sagt Geschäftsführer Gérard Jenni. «Ich bin sehr enttäuscht.» Wie immer bei einem solchen Projekt stecke viel Herzblut und Arbeit drin. «Das können wir nun einfach wertlos wegschmeissen.» Es sei aber ein Vernunftsentscheid gewesen. Wer sein Hirn und seinen gesunden Menschenverstand einsetze, wisse: «Mitte Juni kann man kein Festival veranstalten.»

«Ich hatte gar keine andere Wahl, als abzusagen.» Gérard Jenni, Geschäftsführer Rock the Ring

Den Ausschlag, das Festival genau am Donnerstag zu verschieben, habe die Pressekonferenz des Bundesrats gegeben. Obwohl er kein direktes Verbot für Openairs zu diesem Zeitpunkt verhängt habe, sei eine Realisierung in so kurzer Zeit nicht möglich. «Restaurants müssen bis am 8. Juni geschlossen bleiben – wir würden aber am 18. Juni ein Festival mit 8000 Leuten abhalten.» Das sei völlig unrealistisch.

Dazu komme, dass er innert zehn Tagen niemals ein Rock the Ring organisieren könne. «Ich hatte also gar keine andere Wahl, als abzusagen.» Die Leute seien aber ohnehin sehr verunsichert. «Dass sie kurz nach dem ersten Restaurantbesuch gleich an einen Grossanlass wollen, bezweifle ich.»

Ticket-Policy wird noch kommuniziert

Ein weiterer Grund, weshalb die Entscheidung jetzt gefallen sei, liege an der Organisation, sagt Jenni. «Wir hätten jetzt alle lokalen Aufträge bestätigen müssen: Bühne, Licht, Ton, Helfer und so weiter.» Die grossen Kosten liessen sich somit verhindern. Wie hoch der finanzielle Verlust ausfalle, wisse er noch nicht im Detail. «Wir haben jedenfalls keine Pandemie-Versicherung.»

«Ich bin der Meinung, dass eine gewisse Kulanz möglich sein muss.» Gérard Jenni, Geschäftsführer Rock the Ring

Eine Rückerstattung für die bereits gekauften Tickets stehe derweil nicht komplett ausser Frage. Die neue Ticket-Policy werde nächste Woche kommuniziert. Momentan stehe er mit Ticket-Corner noch in Verhandlung, so Jenni. «Ich bin der Meinung, dass eine gewisse Kulanz möglich sein muss.»

Sicher werde aber ein Umtausch erlaubt: «Wenn jemand ein Ticket für den Donnerstag hat, ihm das Line-up nächstes Jahr aber am Samstag besser passt, dann kann den Tag tauschen.» Eine komplette Rückerstattung wolle er lieber nicht zulassen – liege aber ein extremer Härtefall vor, werde er diesen prüfen.