Coronavirus-Ticker: Kanton ändert Testregime in Alters- und Pflegeheimen

Der Kanton passt seine Empfehlung für das Vorgehen bezüglich Coronatests in den Zürcher Alters- und Pflegeheimen per sofort an. Wie Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli (SVP) an der heutigen Medienkonferenz ausführte, soll ab sofort bei einem bestätigten COVID-19-Fall auf der betroffenen Abteilung oder Station die gesamte Einheit (Bewohnende und Mitarbeitende) getestet werden. So sollen auch Bewohnende identifiziert werden, die keine Symptome haben. Die positiv Getesteten müssten danach isoliert und von den anderen Personen strikt getrennt werden.

Tests in vier Stadtzürcher Pflegezentren

Diese neuen Testempfehlungen wurden aufgrund der Erkenntnisse getroffen, die man bei einer ausserordentlichen Testreihe in der Stadt Zürich erhalten habe. Vor dem Osterwochenende testete man entgegen den Empfehlungen des Bundes in vier Stadtzürcher Pflegezentren rund 500 Personen. Auf den Abteilungen, die bereits Infizierte aufwiesen, wurden rund die Hälfte der Bewohnenden positiv getestet. 30 bis 50 Prozent der Getesteten wiesen zum Zeitpunkt der Testung keine Symptome auf. Viele hatten wenige oder atypische Symptome.



«Dank dieser Erkenntnisse können wir mit gezielter Testung die Ausbruchsbekämpfung optimieren und den Schutz der Bewohnenden und der Mitarbeitenden verbessern», erklärte Christiane Meier, Kantonsärztin ad interim. Weiterhin gelten soll dagegen das Besuchsverbot. Dies, um die Hochrisikopatienten in den Zürcher Heimen weiterhin bestmöglich zu schützen.