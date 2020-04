Ustermer Bauer soll Hof Dietenrain zu neuem Glanz verhelfen

Ruhig und idyllisch ist das Gehöft an der Blindenholzstrasse gelegen. Nichts deutet an diesem wunderschönen Frühlingstag darauf hin, dass der Bauernhof am Ustermer Stadtrand bei Riedikon eine bewegte Geschichte hinter sich hat, die vor knapp vier Jahren sogar die Gerichte beschäftigte. Im Sommer 2016 musste die ehemalige Pächterfamilie des Bio-Hofs Dietenrain von der Stadt Uster mit einer gerichtlichen Verfügung zum Auszug bewogen werden.