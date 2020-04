Ungewohntes Bild in Wila

Am Dienstag spielte sich in Wila eine seltene Szene ab. Auf dem Parkplatz beim Bahnhof landete um etwa 17 Uhr ein Helikopter der Alpine Air Ambulance (AAA). Bei der AAA handelt es sich um ein Schweizer Unternehmen, das auf Patiententransporte in der Luft und am Boden spezialisiert ist. Die Kantonspolizei war am Dienstagnachmittag ebenfalls vor Ort. Sie bestätigt auf Anfrage, dass die AAA einen Patiententransport durchführte.