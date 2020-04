Illnau-Effretiker pilgern nach Einsiedeln

Unter dem Motto «Pilgern gegen Corona» wollen zwei Illnau-Effretiker ein Zeichen setzen. Seit Karfreitag befinden sich Joachim Böttcher und sein Sohn David auf dem Jakobsweg, um für einen guten Zweck Geld zu sammeln. Gestartet sind sie bei Konstanz, via Kloster Fischingen, vorbei an Steg im Tösstal nach Rapperswil-Jona. Am Mittwoch wird ihre Ankunft in Einsiedeln erwartet – nach 100 Kilometern.