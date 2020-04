Eine anerkannte Persönlichkeit – über die Parteigrenzen hinaus

Am 8. April ist Richard Hirt, der ehemalige Gemeindepräsident von Fällanden, verstorben. «Wir sind Richard Hirt für seinen langjährigen Einsatz in unserer Gemeinde dankbar und werden sein Andenken in Ehren halten», schreibt die Gemeinde Fällanden in der Todesanzeige. Hirt war in Fällanden eine Institution. Knapp zehn Jahre lang, von 1981 bis 1990, sass er für die CVP im Fällander Gemeinderat. 1989 folgte der Wechsel in den Kantonsrat.