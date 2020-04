Vom Auslauf und der Weltuntergangsuhr

Freiland-Praktikantin

Wenn ich ehrlich bin, habe ich langsam genug von diesem Homeoffice. Und so musste man mich nicht zweimal fragen, ob ich bereit wäre, am Karsamstag für einen Bericht Hofläden im Tösstal zu besuchen. Denn ein Augenschein vor Ort ist per Telefon aus dem Homeoffice nur schwer möglich.