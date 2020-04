So will Lindau sein Kinderbetreuungsangebot ausbauen

Die Gemeinde Lindau wächst und wächst – momentan vor allem in den Ortsteilen Tagelswangen und Winterberg, wo viel geplant und gebaut wird. Mit steigender Einwohnerzahl steigt auch der Bedarf an Betreuungsplätzen für Kinder. Immer mehr Familien nehmen die Angebote von Krippe, Hort, Tagesfamilie und Mittagstisch in Anspruch.