Feuer in Gleisnähe

Heute Morgen früh um 1.53 Uhr kam es in Dürnten, in der Nähe des Bahnhofs Tann-Dürnten, zu einem Waldbrand. Das Feuer brach in unwegsamen Gelände aus, eine Fläche von ungefähr 200 bis 300 Quadratmetern Fläche sei in Mitleidenschaft gezogen worden, sagt die Feuerwehr. Unterstützt wurde sie beim Einsatz vom Lösch- und Rettungszug der SBB, da es in der Nähe der Geleise brannte. Der Einsatz sei natürlich unter Einhaltung von Social-Distancing bewältigt worden, so die Feuerwehr.