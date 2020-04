«Es gibt Frauen, die sind gewohnt, im Bett nur zu geben»

Nun sitze ich da an diesem Samstagabend, vor meinem Laptop in der Küche, am einzigen Tisch in meiner Wohnung. Ich habe mich ein wenig geschminkt, bin angespannt, etwas nervös.

Ich habe schon einmal an einem Speed Dating teilgenommen. Je nach Vis-à-vis verging die vorgegebene Zeit wie im Flug – oder dann wie zähflüssiger Honig. Wiedersehen wollte ich keinen der Kandidaten.