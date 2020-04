Erträumen Sie Ihren Ausflug

Haben Sie Ihre Liste mit den ersten Ausflügen nach Auflösung der Corona-Schutzmassnahmen schon erstellt? Kleben, zeichnen, filmen oder inszenieren Sie Ihren Traumausflug ins Zürcher Oberland: Bauen Sie eine Dampfbahn, arrangieren Sie Ihre Spaghetti zum kunstvollen Bachtelturm oder falten Sie aus Ihren Homeoffice-Unterlagen Wanderschuhe und gewinnen Sie damit 20 Ausflugsmöglichkeiten in Form des natürli-Gutscheins im Wert von 200 Franken.

So funktionierts

Lassen Sie sich auf www.zürioberland-tourismus.ch inspirieren und binden Sie mindestens einen Ausflugstipp von der Website in Ihr Werk ein. Basteln, zeichnen, filmen oder inszenieren Sie Ihren Traumausflug und senden Sie bis am 30. April 2020 ein Foto oder einen Film mit dem Stichwort «Traumausflug» an tourismus@zuerioberland.ch.

Die fünf kreativsten, lustigsten oder künstlerischsten Werke erhalten einen natürli-Gutschein im Wert von 200 Franken und werden auf den Social Media-Kanälen von Zürioberland Tourismus publiziert.

Es gelten die Wettbewerbsbedingungen von Zürioberland Tourismus auf www.zürioberland-tourismus.ch/impressum. Einsendungen mit diskriminierenden oder verletzenden Inhalten sind vom Wettbewerb ausgeschlossen.

Zürioberland Zuhause



Geniessen Sie das Zürioberland in der Zwischenzeit daheim – zum Beispiel mit natürli Zürioberland Regionalprodukten. Schmackhafte Rezepte finden Sie auf www.zürioberland-regionalprodukte.ch.