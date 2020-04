Einkaufen auf dem Bauernhof liegt im Trend

Wer am Karsamstag im Hofladen Girentobel in Saland einkaufen wollte, brauchte Geduld. «Die Leute warten in der Schlange, bevor sie den Laden betreten dürfen», teilte Bäuerin und Inhaberin Heidi Fuhrer am Telefon mit.

Dementsprechend beschäftigt war Fuhrer am Samstagmorgen. Denn an diesem Tag konnte man in ihrem Hofladen auch Brot und Sonntagszopf erwerben. Das Telefonat musste sie sodann schnell beenden. Sie habe noch Gebäck im Ofen. «Bereits gestern am Karfreitag war sehr viel los.»