Das Rote Kreuz ist für Sie da – auch in Zeiten des Coronavirus

Weltweit und ebenso bei uns im Kanton Zürich befinden wir uns in einer ganz besonderen Situation. Wir alle sind von Einschränkungen und Unsicherheit betroffen. Das Zürcher Rote Kreuz ist auch in dieser belastenden Zeit für die Verletzlichsten der Gesellschaft da. Ende März verteilte das Zürcher Hilfswerk beispielsweise 40 Tonnen Lebensmittel und Hygieneartikel aus der Aktion «2x Weihnachten».

Die Empfänger – von Armut betroffene Menschen – waren dieses Jahr noch dankbarer als sonst für diese Überbrückungshilfe. Alle Einsätze und Auslieferungen erfolgten selbstverständlich mit den gebotenen Schutzmassnahmen.

SOS-Beratung per Telefon und Mail

Direkte soziale Kontakte sind zurzeit nicht möglich, deshalb ist viel Kreativität gefragt, um einsame oder Rat suchende Menschen zu unterstützen. Dieser Tage organisieren wir einen freiwilligen telefonischen Besuchsdienst, um die soziale Isolation von alleinlebenden älteren Menschen zu verringern. «Die Angerufenen freuen sich riesig über jedes Telefonat», erzählt ein Rotkreuz-Mitarbeiter. «Alleinlebende ältere Personen sind aktuell noch öfter allein als sonst und sehr froh über etwas Abwechslung. Die Gespräche sind aber auch für uns sehr bereichernd, die Angerufenen erzählen Spannendes aus ihrem Leben oder von früher.»

Das Rote Kreuz hat für Menschen über 65 Jahre zudem anfangs April in Zusammenarbeit mit Coop einen Heimlieferdienst ins Leben gerufen. Und die SOS-Beratung, die normalerweise Menschen in Notlagen persönlich berät, ist jetzt telefonisch und per Mail erreichbar.

Fernunterricht mit Videochats

Das SRK-Bildungszentrum in Winterthur ist wie alle Bildungseinrichtungen vorübergehend geschlossen. Die Schülerinnen und Schüler im Brückenjahr «Gesundheit und Soziales» werden aber nicht allein gelassen. Der Unterricht erfolgt digital als Fernunterricht und die Coachings telefonisch oder über Videochats. Für Pflegepersonal, das jetzt speziell gefordert ist, wurde eine Helpline zum Festnetztarif lanciert.

Auch das Jugendrotkreuz muss vorübergehend zahlreiche Aktivitäten einstellen. Für die jungen Freiwilligen ist dies jedoch kein Anlass, sich auszuruhen. Sie entwickelten neue Hilfsangebote wie eine Online-Hausaufgabenhilfe, Bastelpakete für Kinder in Asylzentren, Vorlesen am Telefon oder sie verteilen Essenspakete an die Ärmsten im Kanton.

Spendenaufruf



Aus der Krise ist das Rote Kreuz vor mehr als 150 Jahren entstanden – und jetzt in der Krise ist es für diejenigen da, die besonders davon betroffen sind. Dies ist aber nur möglich dank engagierten und aktiven Freiwilligen und dank Ihnen, liebe Spenderinnen und Spender. Bitte spenden Sie noch heute, damit wir Menschen im Kanton Zürich helfen können. Es ist wichtiger denn je.



Postkonto: 80-2495-0

IBAN CH41 0900 0000 8000 2495 0

www.srk-zuerich.ch/spenden