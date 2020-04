Von wegen, «Lärm wie vor dem Gotthard»

Wie ein Schlag ins Gesicht habe sich die Berichterstattung dieser Zeitung vom letzten Wochenende für einen Anwohner von Kleinbäretswil angefühlt. Er möchte seinen Namen nicht im Bericht lesen, aber der gängigen Darstellung in den Medien trotzdem klar widersprechen. «Von wegen die Leute würden sich an die Anweisungen des Bundesrats während der Corona-Krise halten. Bei uns war der Teufel los!»



Knatternde Auspuffe, dröhnende Motoren und übereifrige Velofahrer hätten der Ghöchstrasse entlang ordentlich Gas gegeben. «In den Städten war es wahrscheinlich so ruhig, weil alle bei uns oben waren», so der Kleinbäretswiler. Das sei in der momentanen Situation einfach unverantwortlich. «Wenn jetzt jemand wegen eines Verkehrsunfall in Spital eingeliefert wird, bindet der dort Mitarbeiter, die Coronapatienten helfen sollten.»

Schlimme Vorahnung vor Ostern

Mit einer Wohnung unweit des Skigebiets Ghöch sei es sich der Kleinbäretswiler gewohnt, dass am Wochenende viele Ausflügler unterwegs seien. Aber der Verkehr von letztem Wochenende sei kaum mehr auszuhalten gewesen. «Wir hatten Lärm, wie vor dem Gotthard.» Vor Ostern graute es ihm. Deswegen lud er «züriost.ch» dazu ein, sich am Ostersonntag selbst ein Bild des befürchteten «Debakels» zu machen.



Vor Ort zeigt sich der Kleinbäretswiler gelassen. Mit geflochtenem Panamahut, kurzen Hosen und hochgelagerten Füssen sitzt er auf seinem Gartenstuhl und beobachten den Verkehr. Gerade will er vom letzten Wochenende erzählen, da unterbricht ihn das Dröhnen eines Motors. «Ein Ferrari-Cabriolet, eine ganz geile Maschine», sagt er.



Der Kleinbäretswiler mache mit seinem Auto auch gerne Mal eine Ausfahrt, aber dafür sei jetzt einfach nicht der Moment. Vor der Kurve in seinem Blickfeld habe er ausserdem schon einige Vollbremsen beobachtet. «Solche Töffrennen brauche ich nicht vor der Tür.»

«Hier oben fühle ich mich sicher»

Von einem «Debakel» ist die Verkehrssituation an diesem Ostersonntag weit entfernt. Alle drei, vier Minuten kommt ein Cabriolet vorbei, einige Velofahrer strampeln den Berg hinauf, kleine Gruppen von Töfffahrern kurven durch die Strasse. «Ich bin erstaunt. Das ist kein Vergleich zum letzten Wochenende», sagt der Kleinbäretswiler.



Dass die Leute von allein zur Einsicht gekommen seien, bezweifelt er jedoch. «Wahrscheinlich hat sich herumgesprochen, dass es vermehrte Verkehrskontrollen gibt.»



Trotzdem sei es positiv, dass die Leute ihr Verhalten anpassen würden. Als Pensionär und Teil der Risikogruppe habe er das ebenfalls getan. «Meine Frau und ich sind seit Mitte März konstant Zuhause», sagt er. Lebensmittel würden ihnen vom Lieferservice der Bäckerei vor die Tür gestellt. Mit den Nachbarn unterhalte er sich vom Balkon aus oder über den Gartenzaun hinweg. «Denn hier oben fühle ich mich sicher vor Corona.»

Senioren sollen daheimbleiben, Junge raus

«Das ist ein gutes Beispiel», sagt der Kleinbäretswiler, als ein grosses Familienauto beinahe geräuschlos um die Ecke biegt. «Es geht nämlich auch leise und ohne Vollgas zu geben.» Er vermutet, dass die Familie ihr Auto beim TCS Parkplatz in Bäretswil abstellen werde und von da aus einen Spaziergang mache. Solche Ausflüge fehlten auch ihm. «Ich würde gerne wieder mal auf den Bachtel einen Kaffee trinken gehen», sagt er.



Doch im Moment komme das für ihn nicht in Frage. «Von mir aus, sollten wir Pensionäre auch nach der Lockerung der Coronamassnahmen Zuhause bleiben, während die Jungen wieder raus können.» Er wäre einfach froh, würden die Leute dann beim nächsten Ausflug an der Ghöchstrasse des Fuss etwas vom Gaspedal nehmen. (Dario Aeberli)