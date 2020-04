Körper und Geist gesund erhalten

Blog-Tipps: Essen, Lifestyle und Politkanalyse mit Stil

Auf der Online-Plattform LouMalou findet die Leserin oder der Leser alles, was laut der Gründerin und zweifachen Mutter Nadja Zimmermann «das Leben schöner und gelassener macht». Im Rezept-Teil gibt es Menüs für jeden Tag, die auch mit Kindern funktionieren. Der Blog bietet auch Tipps für Ausflüge, Hoteltipps, Gedankenanstösse zu Themen wie Nachhaltigkeit oder Gesundheit – und teilt für gestresste Mütter auch schon mal Überlebenstipps für den Kindergeburtstag.

Kritische Stimmen beklagen oft, dass die Medien nur immer «mehr vom Gleichen» produzieren würden», schreibt Mark Balsiger auf seinem Wahlkampfblog. Dieser beobachtet Akteure in Politik und Medien in der gesamten Schweiz, ordnet ein und analysiert. Regelmässig thematisiert er auch das Thema Social Media und Kommunikation im Allgemeinen. Ab und zu kommen auch Gastautorinnen und -autoren zu Wort.

Gesundheits-Tipp: Live-Yoga gegen den Osterspeck

Der Gang ins Fitnessstudio ist zur Zeit nicht erlaubt. Hantelbänke und Fitnessgeräte wie Home- oder Crosstrainer hat nicht jeder zuhause rumstehen, eine Yogamatte oder auch einfach ein grosses, gefaltetes Badetuch vielleicht aber schon. Der Wetziker Severin Weilenmann bietet jeweils am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag um 8 Uhr live gratis Yoga und Meditation via Zoom an. Mehr Infos zu seinem Angebot gibt es hier.

Bastel-Tipp: Bunte Insekten-Dosen selber machen

Mit einer Blechdose, bunter Wolle, einer Schere, Holzperlen, weissem und schwarzem Filz, Klebstoff, einem Hammer, einem Nagel, Draht und Füllmaterial wie beispielsweise Bambusstäbe, Röllchen aus Wellpappe, Holzwolle, Stroh und dünne Zweige kann leicht eine Insekten-Dose als Nisthilfe gebastelt werden. Zunächst die Dose mit Wolle umwickeln und für die Beinchen sechs gleich lange Fäden an die Unterseite der Dose knoten. An jedes Ende der Fäden eine Holzperle knüpfen und festknoten.

Aus Filz zwei grosse weisse und zwei kleine schwarze Kreise ausschneiden, zusammenkleben und die fertigen Augen links und rechts an der Dose festkleben. Danach den Dosenboden vorsichtig mit Hammer und Nagel lochen. Zum Aufhängen ein Stück Draht durch das Loch und die Dose hindurchziehen und die Drahtenden miteinander verdrehen. Zum Schluss noch das Füllmaterial in die Dose stecken und an einem geschützten Plätzchen im Garten oder auf dem Balkon aufhängen.