Ein Stausee im Tösstal?

Kann sich jemand einen Stausee im Tössbergland vorstellen? Klingt irgendwie utopisch. Aber vor 100 Jahren gab es offenbar tatsächlich ein Projekt, das darauf abzielte. Beschrieben ist dies im Buch «Tössbergheimat. Freie Höhen – Wilde Tobel – Begegnungen» von Herbert Squindo.

Da heisst es im Kapitel über die häufigen Überschwemmungen: «Erwähnenswert hierzu noch das im Jahr 1920 ausgearbeitete Projekt für einen Stausee beim Tössstock (Tössscheidesee) und mehrere Kraftwerkstufen. Das Projekt wurde erst vor kurzem zu den Akten gelegt. Die launische Wasserführung der Töss im Quellgebiet hatte zu grosse wirtschaftliche Risiken ergeben; überdies hätte man für Speicherreserven den Grundwasserstrom der Töss anzapfen müssen, wäre damit aber der Stadt Winterthur in die Quere gekommen, die aufs Grundwasser aus dem oberen Tösstal angewiesen ist.»



Eine Kraftwerkzentrale im Beichertobel

Etwas mehr Details verriet der verstorbene «Tößthaler»-Korrespondent Peter Arnold 2016 in einem Artikel. Demnach hätte ein 48 Meter hoher Staudamm in der Tössscheidi rund 1,5 Millionen Kubikmeter Wasser zurückgehalten. Im Beichertobel wäre eine erste Kraftwerkzentrale mit Turbinenhaus zu stehen gekommen. Eine zweite Zentrale war in Steg vorgesehen, wo der Fuchslochbach in die Töss mündet.

In diesem Projekt war ein zweiter Stausee beim Kehlhof, Turbenthal, vorgesehen. Ein 22 Meter hoher Staudamm beim Weiler Kehlhof sollte das Neubrunnental unter Wasser setzen. Vor allem der rasante Ausbau der Industrie aber auch der Anstieg privater Haushalte verlangten damals nach immer mehr Energie.