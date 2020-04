Zeit für gutes Essen und Bildung

Koch-Tipp: ein edles Süppchen, ein etwas anderes Risotto und ein Dessert mit heimischen Äpfeln

Angaben jeweils für 4 Personen.

Vorspeise: Erbsen-Vichyssoise

1 EL Öl

20g Butter oder Margarine

1 Zwiebel fein gehackt

einige Zweige Thymian, Blätter abgezupft

1l Gemüsebrühe

500g tiefgekühlte Erbsen

20g glatte Petersilie gehackt.

Zwiebel mit dem Thymian im Öl und Butter dünsten, bis sie weich ist, Brühe, Erbsen und Petersilie hinzugeben, mit Salz und Pfeffer würzen und kochen, bis die Erbsen sehr weich sind. Suppe etwas abkühlen lassen, mit dem Stabmixer pürieren, abschmecken und nochmals erhitzen. Warm oder kalt servieren und mit ein paar Tropfen Olivenöl garnieren.

Hauptspeise: Pilz-Risotto mit frischem Spinat

250g Risotto-Reis

300g Kräuterseitlinge in Scheiben geschnitten

200g frischer Blattspinat, Stiele entfernt

50 g getrocknete Steinpilze, eingeweicht

1 Lorbeerblatt

1 rote Zwiebel und 1 Knoblauchzehe fein geschnitten

1.5l Gemüsebrühe

Zwiebel und Knoblauch in etwas Öl anschwitzen, Reis kurz mitdünsten, mit Brühe ablöschen, bis der Reis bedeckt ist, Steinpilze und Lorbeer hinzugeben, auf niedriger Stufe 40 Minuten köcheln, dabei immer wieder etwas Brühe nachgiessen. In der Zwischenzeit Pilze in Öl scharf anbraten, mit Salz und Pfeffer würzen und warm stellen. Sobald der Reis gar ist, 100ml (pflanzlichen) Kochrahm, 60g Mandelmus, 2 TL Apfelessig und 4 EL Edelhefeflocken (erhältlich im Reformhaus, Alternative zu Parmesan) unterrühren, 1 Minute kochen lassen, den Spinat unterheben. Risotto auf Teller anrichten und mit den Pilzen garnieren.

Dessert: Apfel-Crumble

75g Zucker

90g Dinkelvollkornmehl

60g Haferflocken

1 gehäufter Teelöffel Zimt

100g weiche Margarine oder Butter

800g Äpfel

Alle Zutaten bis auf die Äpfel in eine Schüssel geben und zu Streuseln verkneten. Äpfel in dünne Scheiben schneiden, in einer ofenfesten Form schichten, Streuselteig darüber verteilen und bei 170 Grad Umluft etwa 30 Minuten backen (je nach Apfelart).

Film-Tipp: Einem Schweizer Visionär auf den Spuren

Christof Henggeler hat eine Vision. Er will der Welt zeigen, dass der Mensch nicht nur das Potenzial hat, die Natur zu zerstören, sondern dass er ihr auch helfen kann, sich zu erholen, indem ihre Selbstheilungskräfte aktiviert werden. Henggeler hat vor 30 Jahren im australischen Outback eine Farm namens Kachana aufgebaut, fast eine Flugstunde vom nächsten Ort entfernt. Dort treibt er Viehherden über sein Land. Das klingt banal, hat aber schier unglaubliche Effekte: In wüstenähnliche Landschaften kehrt das Leben zurück.

Reporter Simon Christen hat den Visionär im australischen Busch besucht, wo sich kleine Wunder ereignen: Bäche fliessen wieder, Tiere sind da und Pflanzen wachsen. Jetzt, wo alle von Klimawandel und Umweltschutz reden, könnte Christof Henggelers Feldforschung zukunftsweisend sein.

«Herr Henggeler studiert die Schöpfung», Dokumentation, Schweiz 2020, SRF info, Freitag, 10. April, 20.55 Uhr

B​​​​​​uch-/Hörbuch-Empfehlung: Albert Camus «Die Pest» – Der Kampf gegen jedes Übel lohnt sich immer

Sie denken, ein Buch über eine Pest-Epidemie in der aktuellen Coronakrise zu lesen sei unangebracht oder geschmacklos? Verständlich. Trotzdem ist «Die Pest» von Albert Camus gerade das Buch der Stunde – es ist eine Reflexion aus distanziertem Blickwinkel über den Widerstand der Menschen gegen physische und moralische Zerstörung.

Die Geschichte spielt in der Stadt Oran der 1940er Jahre. Auf einmal verenden dort die Ratten zu Tausenden. Kurz darauf schwellen bei den ersten Menschen die Lymphknoten an, immer mehr sterben an einem heimtückischen Fieber: Die Pest ist zurück. Als sich die rasante Ausbreitung nicht mehr leugnen lässt, wird für die Kranken die Quarantäne beschlossen – und schliesslich die komplette Stadt abgeriegelt. Hauptfigur des Romans ist Dr. Bernard Rieux. Als Arzt kämpft er gleich dem Sisyphos einen aussichtslosen Kampf gegen die Krankheit.

Was möglicherweise nicht jeder weiss: Camus schrieb das Buch als Allegorie auf die Grausamkeiten des Zweiten Weltkrieges. Die Seuche waren die Nazis. Doch auch ohne diesen Kontext bleibt die Romangeschichte ein Sinnbild dafür, was Extremsituationen mit Menschen machen können. Dennoch hat Camus Werk eine klare wie universelle Botschaft: Freundschaft und Liebe sind ein möglicher Ausweg aus der Krise. Und so bleibt das Buch ein Plädoyer für die Solidarität und ein moralischer Kompass in unsicheren Zeiten. Lesen!

«Die Pest», Albert Camus, deutsch, französische Erstausgabe 1947, gebunden, 352 Seiten

Das Buch gibt es zum Beispiel bei Orellfuessli auch als Taschenbuch, als E-Book oder als Hörbuch. Für Schüler eignet sich dazu auch «Königs Erläuterungen: La Peste – Die Pest von Albert Camus» vom Autor Martin Lowsky. Es handelt sich dabei um eine Textanalyse und Interpretation und enthält zahlreiche Aufgaben. Ebenfalls erhältlich bei Orellfuessli.