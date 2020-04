Der Dübendorfer Abstellplatz

Es ist 9 Uhr, als an jenem Donnerstagmorgen vor gut drei Wochen die erste Maschine der Swiss, eine Airbus A320, zur Landung auf dem Flugplatz Dübendorf ansetzt. Weitere folgen am gleichen und an den darauf folgenden Tagen. Und es kommen auch noch Jets der Edelweiss und der Helvetic Airways hinzu. Bis heute sind insgesamt 23 Kurz- und Mittelstreckenflugzeuge in Reih und Glied abgestellt.